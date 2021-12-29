Финансист Коган посоветовал хранить долгосрочные сбережения в долларах и евро

Москва, 29 декабря. На прошлой неделе после ускорения сворачивания выкупа активов доллар начал активно укрепляться к другим сильным мировым валютам. Об этом сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Эксперт заявил, что по отношению к евро доллар подорожал с 1,19 до 1,13 из-за общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса. Поэтому, по его словам, долгосрочные сбережения лучше держать в долларах или евро, информирует «Прайм».

Благодаря укреплению рубля до 73,5 за доллар можно приобрести немного американской валюты по курсу лучше, чем весь последний месяц. Коган также отметил, что уход российской валюты ниже 70 рублей маловероятен.

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного "второго эшелона"», — добавил специалист.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что турецкая лира и ливийский динар являются худшими валютами 2021 года — у них самые высокие показатели падения по итогам уходящего года.