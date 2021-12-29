Россия выступила за заключение международного соглашения по интернету

Москва, 29 декабря. Россия выдвинула инициативу по созданию международного соглашения, которое будет регулировать управление интернетом. Об этом сообщил замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

Подобный договор, отметил он, станет крайне эффективным способом регулирования, однако к нему должны примкнуть все государства. Он также уточнил, что подобные вопросы не раз выносились на обсуждение в рамках Международного союза электросвязи. При этом Россия в нем принимала самое активное участие. Об этом передает РИА Новости.

«Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», — объяснил Сыромолотов.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал США относиться к России как к равноправному партнеру. Договариваться, по его словам, необходимо только на основе взаимоуважения.