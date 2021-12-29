Хоккеистам сборной США засчитали техническое поражение на МЧМ-2022 из-за коронавируса

Ред-Дир, 29 декабря. Встреча между командами Швейцарии и США на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена. Американцам присудили техническое поражение из-за зараженных коронавирусом игроков, сообщили на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В составе североамериканцев выявили два случая заболевания COVID-19. В результате этого игроки сборной были помещены на карантин, а матч со швейцарцами пришлось отменить. В соответствии с правилами IIHF, национальной команде США засчитали техническое поражение со счетом 0:1.

В одной группе с США и Швейцарией выступает также и сборная России. Соотечественники должны провести матч против американцев в ночь на 1 января.

Днем ранее российские хоккеисты одержали первую победу на МЧМ-2022. Матч с командой Швейцарии завершился со счетом 4:2 в пользу подопечных Сергея Зубова.