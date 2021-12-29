Трудовые мигранты в России будут проходить тест на ВИЧ и наркотики

Москва, 29 декабря. Мигранты и иностранцы, желающие остаться в России на срок более 90 дней, будут обязаны сдавать тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний. Соответствующий приказ вступил в силу 29 декабря 2021 года.

Речь идет о лицах, прибывших как для осуществления трудовой деятельности, так и о тех, кто работать не планирует. Результаты теста будут действительны в течение года. По окончании этого срока необходимо пересдать анализ.

«Данные иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи медицинского освидетельствования», — уточняется в материале.

Среди инфекционных заболеваний будут выявляться те, которые представляют опасность для окружающих людей. При этом тесты необходимо пройти в медицинских организациях на территории России.

Согласно приказу, с 29 декабря текущего года мигранты также начнут получать патенты с биометрическими данными. В них будет представлена вся информация о гражданине.