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Новое постановление о дактилоскопии для иностранцев вступило в силу в России

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 06:06
Общество
Новое постановление о дактилоскопии для иностранцев вступило в силу в России
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Москва, 29 декабря. Приехавшие в Россию иностранцы на срок более 90 дней обязаны сфотографироваться и пройти дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента прибытия в страну. Трудовым мигрантам установили срок в 30 дней.

Новый закон вступил в силу 29 декабря 2021 года. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ», — сказано в нем.

Иностранцы, прибывшие в Россию на заработки, должны сфотографироваться и пройти дактилоскопию в течение 30 дней, при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Для этого иностранцам нужно обратиться в территориальные органы МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

Ранее сообщалось, что членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию. Новое постановление также вступило в силу 29 декабря.

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