Киев, 29 декабря. Мобилизация детей в случае большого вооруженного конфликта, в том числе против России, является «целесообразной». Соответствующее заявление сделал украинский аналитик Александр Кочетков.

Публицист разглядел позитивные нотки в решении главы украинского государства Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет, потому что, по его словам, благодаря этому станет возможно поставить под ружье большее количество военнослужащих.

Кочетков отметил, что неважно, какими эти военные будут. По его мнению, главное, чтобы эти бойцы могли стрелять из автоматов и другого вооружения примерно в направлении противника. Во время массовой стрельбы работает теория вероятность, то есть пули и снаряды найдут цель, отметил Кочетков.

Киев недавно решил на государственном уровне отмечать 80 лет с момента создания Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в РФ).