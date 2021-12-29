Политолог Денисов подвел итоги 2021 года для Минских соглашений

Москва, 29 декабря. Уходящий 2021 год не принес ничего хорошего для Минских соглашений и «нормандского формата». Об этом рассказал политолог Денис Денисов.

Общественность ожидала, что страны в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе смогут решить ряд вопросов, но этого не произошло. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил сложившуюся ситуацию.

«Если с «нормандским форматом» у нас достаточно ясная картина, и мы не первую передачу об этом говорим. Существует совершенно принципиальная и понятная позиция Российской Федерации, которая базируется на том, что для разблокировки этого трека необходимо выполнение договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года на саммите в Париже. С украинской стороны мы аналогичных желаний и инициатив не видим, а видим просто желание встретиться. Ровным счетом эти инициативы поддерживаются Франции и Германии», — отметил политолог.

youtube.com / Polit Navigator

Он не понимает, для чего происходят подобные встречи. Возможно, политики хотят сделать несколько фотографий, но ему кажется, что у глав государств нет на это времени.

Ранее экономист Валентин Землянский заявил, что Соединенные Штаты Америки в запале санкционной агрессии против РФ допустили глупейшую с дипломатической точки зрения ошибку, из-за которой Россия может в любой момент бросить войска на помощь ЛДНР. Возможность эту в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права Москве предоставил Вашингтон, официально наложив санкции, как на одну из сторон конфликта.