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Политолог Денисов подвел итоги 2021 года для Минских соглашений

Политика
Политолог Денисов подвел итоги 2021 года для Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 декабря. Уходящий 2021 год не принес ничего хорошего для Минских соглашений и «нормандского формата». Об этом рассказал политолог Денис Денисов.

Общественность ожидала, что страны в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе смогут решить ряд вопросов, но этого не произошло. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил сложившуюся ситуацию.

«Если с «нормандским форматом» у нас достаточно ясная картина, и мы не первую передачу об этом говорим. Существует совершенно принципиальная и понятная позиция Российской Федерации, которая базируется на том, что для разблокировки этого трека необходимо выполнение договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2019 года на саммите в Париже. С украинской стороны мы аналогичных желаний и инициатив не видим, а видим просто желание встретиться. Ровным счетом эти инициативы поддерживаются Франции и Германии», — отметил политолог.

Политолог Денисов подвел итоги 2021 года для Минских соглашений
youtube.com / Polit Navigator

Он не понимает, для чего происходят подобные встречи. Возможно, политики хотят сделать несколько фотографий, но ему кажется, что у глав государств нет на это времени.

Ранее экономист Валентин Землянский заявил, что Соединенные Штаты Америки в запале санкционной агрессии против РФ допустили глупейшую с дипломатической точки зрения ошибку, из-за которой Россия может в любой момент бросить войска на помощь ЛДНР. Возможность эту в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права Москве предоставил Вашингтон, официально наложив санкции, как на одну из сторон конфликта.

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Все новости / Политика / Политолог Денисов подвел итоги 2021 года для Минских соглашений
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