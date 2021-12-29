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Фанаты разозлились на Ким Кардашьян из-за спойлеров к «Человеку-пауку: Нет пути домой»

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 05:44
Шоу-бизнес
Фанаты разозлились на Ким Кардашьян из-за спойлеров к «Человеку-пауку: Нет пути домой»
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 29 декабря. Поклонники бизнесвумен Ким Кардашьян обрушились на нее с критикой после того как она опубликовала в Сети детали сюжета кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой».

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стала одним из многих зрителей, посетивших кинотеатр ради третьей части об известном супергерое. Своими эмоциями и ощущениями от просмотра она поделилась на своей странице в Instagram.

Актриса рассказала о деталях концовки кинокомикса, что очень не понравилось ее подписчикам. В результате она удалила пост, но источники успели запечатлеть ее публикацию и негативные комментарии.

«Спасибо Ким Кардашьян за то, что разрушила Человека-паука: Нет пути домой», — написал один из пользователей.

«Почему Ким Кардашьян просто опубликовала спойлеры о Человеке-пауке в своих сторис, будто у нее нет миллионов подписчиков?» — поинтересовался другой подписчик.

«Я отключил все, что связано с Человеком-пауком, во всех своих социальных сетях, чтобы избежать спойлеров, так как я смотрю его завтра. В результате Ким Кардашьян просто опубликовала целый спойлер в своем Instagram», — возмутился один из поклонников.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст, сменивший имя на Йе, приобрел новую недвижимость. Музыкант купил дом, расположенный вблизи особняка его почти уже бывшей жены — бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян.

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Ким Кардашьян кино кардашьян человек-паук marvel человек-паук: нет пути домой
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