Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по тревожности среди городов России

Москва, 29 декабря. Москва и Санкт-Петербург получили звание самых тревожных городов России за 2021 год. Рейтинг составила КРОС на основе распространенности соответствующих тем в СМИ и соцмедиа.

В своем исследовании аналитики выделили три группы регионов по их отношению к проблемным и страшным новостям. В категорию «встревоженные», кроме Москвы и Петербурга, также попали Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области. Результаты передает РБК.

Для большинства причиной страха стала пандемия коронавируса. В некоторых регионах опасались роста преступности и погодных аномалий.

Для жителей Архангельской области поводом для паники стало «нашествие волков». Ингушетия и Чечня, напротив, оказались самыми невосприимчивыми к страху регионами.

Санкт-Петербург стал лидером еще одного топа. По данным РЭО, Северная столица является самым неэкологичным городом.