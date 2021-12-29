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Режиссер «Вечных» рассказала о первом варианте концовки фильма

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 05:21
Шоу-бизнес
Режиссер «Вечных» рассказала о первом варианте концовки фильма
Кадр из фильма «Вечные»

Лос-Анджелес, 29 декабря. Режиссер Хлоя Джао, снявшая кинокомикс «Вечные», рассказала, что изначально у фильма должна была быть более мрачная концовка.

Кинолента из вселенной Marvel была представлена в кинотеатрах в ноябре 2021 года. Сюжет повествует о команде инопланетных супергероев, которые по приказу существа Целестиала должны истреблять монстров Девиантов, охотящихся за людьми. Они считали, что одолели своих противников в XVI столетии, но внезапно они вернулись. Об этом сообщает ScreenRant.

Конец фильма открыто указывает на продолжение истории команды Вечных, что соответствует концепции киновселенной Marvel. Однако изначально постановщица планировала другой финал для супергероев.

Режиссер «Вечных» рассказала о первом варианте концовки фильма
wikipedia.org / Vegafi / CC BY-SA 4.0

«Раньше все заканчивалось тем, что все возвращались на корабль, стирали разум и просто отправлялись на другую планету, например, в Сумеречную зону. Никто не знал, что с этим делать. Кроме того, это киновселенная Marvel, и люди испытывают восторг от того, что их ждет продолжение в последующих частях», — отметила Джао.

Ранее стало известно, что кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» собрал во внутреннем прокате 478 млн долларов, что делает его самой успешной картиной для компании Sony в истории.

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кино марвел вечные Хлоя Джао
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