Киев, 29 декабря. Украина потеряла 7 миллиардов долларов в связи с несвоевременной закупкой газа. Соответствующее заявление сделал бывший глава украинского государства Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что действующий украинский президент Владимир Зеленский может быть связан с тем, что эти 7 миллиардов долларов были похищены. Недавно экс-лидер Украины сообщил, что у компании «Нафтогаз» была возможность закупить голубое топливо в десять раз дешевле, чем Киев делает это в данный момент.

По словам бывшего президента Украины, в начале текущей зимы «Натфогаз» имел свыше 2 млрд долларов. На эти деньги следовало закупить голубое топливо, считает Порошенко. Он отметил, что в тот момент этот ресурс стоил от 100 до 200 долларов. По словам экс-лидера Украины, этот показатель в десять раз меньше, чем актуальная стоимость.

Экс-президент Украины также недавно заявил, что Зеленский испытывает страх перед ним. Действующий лидер также боится его, уточнил Порошенко.