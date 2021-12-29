Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 05:47
05:45
Политика
Политолог Денисов подвел итоги 2021 года для Минских соглашений
05:44
Шоу-бизнес
Фанаты разозлились на Ким Кардашьян из-за спойлеров к «Человеку-пауку: Нет пути домой»
05:26
Общество
Журналист Малоземов заявил о пользе одновременного употребления огурцов и помидоров
05:25
Общество
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по тревожности среди городов России
05:21
Шоу-бизнес
Режиссер «Вечных» рассказала о первом варианте концовки фильма
05:01
Политика
Порошенко заявил о потере миллиардов долларов Украиной из-за поздней закупки газа
04:58
Политика
Депутат Рады Шуфрич указал на безосновательность санкций против украинских телеканалов
04:57
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись
04:37
Происшествия
Двоих человек эвакуировали из горящего дома в Федоровском Ленобласти
04:36
Общество
Шеф-повар Синицын посоветовал варьировать ингредиенты традиционных новогодних блюд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Порошенко заявил о потере миллиардов долларов Украиной из-за поздней закупки газа

Политика
Порошенко заявил о потере миллиардов долларов Украиной из-за поздней закупки газа
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 29 декабря. Украина потеряла 7 миллиардов долларов в связи с несвоевременной закупкой газа. Соответствующее заявление сделал бывший глава украинского государства Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что действующий украинский президент Владимир Зеленский может быть связан с тем, что эти 7 миллиардов долларов были похищены. Недавно экс-лидер Украины сообщил, что у компании «Нафтогаз» была возможность закупить голубое топливо в десять раз дешевле, чем Киев делает это в данный момент.

По словам бывшего президента Украины, в начале текущей зимы «Натфогаз» имел свыше 2 млрд долларов. На эти деньги следовало закупить голубое топливо, считает Порошенко. Он отметил, что в тот момент этот ресурс стоил от 100 до 200 долларов. По словам экс-лидера Украины, этот показатель в десять раз меньше, чем актуальная стоимость.

Экс-президент Украины также недавно заявил, что Зеленский испытывает страх перед ним. Действующий лидер также боится его, уточнил Порошенко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Порошенко заявил о потере миллиардов долларов Украиной из-за поздней закупки газа
украина порошенко газ
Комментировать