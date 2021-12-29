Депутат Рады Шуфрич указал на безосновательность санкций против украинских телеканалов

Киев, 29 декабря. Нет никаких оснований вводить санкции против украинских телеканалов, заявил совладелец телеканалов «Перший Незалежный» (Первый независимый) и UkrLive, депутат Верховной рады Украины от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Шуфрич назвал решение СНБО Украины о введении санкций против телеканалов «циничным и беззаконным». По его словам, такие меры нацелены на установление цензуры на Украине. Депутат добавил, что ни в одной цивилизованной стране не могло такого случится. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы хотим понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции нет и быть не может. Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть еще и эти каналы. Безусловно, если это решение будет препятствовать работе телеканалов, то мы будем защищаться всеми доступными законными способами на Украине и за ее пределами», — заявил Шуфрич.

Парламентарий отметил, что закрытие СМИ вошло в привычку украинских властей. Он добавил, что ведет всю политическую деятельность законно и в интересах украинского народа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безбашенными некоторые поступки украинского президента Владимира Зеленского. Руководитель ведомства отметил, что на Западе начали понимать опасность от подобного поведения украинского лидера.