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Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 04:57
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись
wikipedia.org  /  Governo do Estado de São Paulo / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 29 декабря. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер и американская журналистка Мария Шрайвер официально оформили развод.

Бывший губернатор штата Калифорния познакомился со своей супругой в 1977 году, но официально их отношения подтвердились в 1986 году. Об этом сообщает Fox News.

В 2011 году пара объявила, что расстались и начали жить раздельно. Шрайвер заявила, что причиной разрыва стали непримиримые разногласия. Источники сообщают, что раскол в семье произошел после того как Шварценеггер рассказал жене об измене с домработницей, которая в результате родила от него сына Джозефа.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись
wikimedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

На протяжении этих лет супруги не могли сойтись во мнении относительно разделения имущества, что существенно усложнило бракоразводный процесс. Фактически он был оформлен в начале этого месяца. Однако официально документ был подписан во вторник 28 декабря.

Ранее стало известно, что российский исполнитель Григорий Лепс отправился на гастроли в Азербайджан. За прекрасно проведенный концерт его поблагодарили дочери президента страны Ильхама Алиева.

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