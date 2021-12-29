Шеф-повар Синицын посоветовал варьировать ингредиенты традиционных новогодних блюд

Москва, 29 декабря. Если традиционные новогодние блюда уже приелись и хочется внести новизну, то можно варьировать ингредиенты на свой вкус, сообщил шеф-повар Сергей Синицын.

Уже всеми любимый оливье можно изменить добавлением сельдерея вместо картофеля, тем самым не только разнообразив салат, но и понизив его калорийность. Шеф-повар посоветовал добавить в уже приевшуюся сельдь под шубой сардинии иваси, вместо знакомой маринованной рыбы.

Кроме того, эксперт отметил, что придать новизну блюдам помогут такие специи, как куркума, семена чиа, замоченные грецкие орехи и имбирь.

И на вкус хорошо влияет, и полезно», — рассказал Синицын в эфире радио Sputnik.

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