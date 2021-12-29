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Партия ОПЗЖ раскритиковала санкции против украинских телеканалов

Политика
Партия ОПЗЖ раскритиковала санкции против украинских телеканалов
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 декабря. Украинская партия ОПЗЖ считает санкции против телеканалов «Первый незалежный» и UkrLive глумлением над свободой слова в стране и преступлением с целью «сохранения диктатуры» украинского лидера Владимира Зеленского.

ОПЗЖ раскритиковала решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

«Это агония власти Зеленского, который не может управлять Украиной с помощью конституционных инструментов. "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет о вопиющем беспределе и преступлении, совершенном ради сохранения диктатуры Зеленского. Очередная расправа над СМИ — проявление трусости и беспомощности, и за это придется нести уголовную ответственность», — сказано в заявлении.

Ранее директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев напомнил Зеленскому о недолгом правлении его предшественников. Таким образом эксперт прокомментировал желание Зеленского идти на второй президентский срок.

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