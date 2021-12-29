Байден не исключил возможности переговоров с Путиным в январе

Вашингтон, 29 декабря. Президент США Джо Байден не исключил возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Информацию об этом передает журналистский пул Белого дома.

Официальной информации о времени, месте и формате новых переговоров глав двух государств на высшем уровне пока нет. Но Байден не исключил возможность лично встретиться с Путиным в следующем месяце.

«Посмотрим», — сказал американский президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден наладили контакт. По его словам, они с уважением относятся к позициям друг друга.