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Кулеба заявил о желании видеть Путина за столом переговоров

Политика
Кулеба заявил о желании видеть Путина за столом переговоров
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 29 декабря. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите в «нормандском формате», где будут присутствовать Россия, Украина, Франция и Германия.

Такое желание Кулеба объяснил тем, что Путин не выходит из-за стола переговоров без достигнутых договоренностей. Об этом глава МИД Украины рассказал «РБК-Украина».

«Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит», — сказал Кулеба.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров потребовал от Кулебы не влезать в отношения России с НАТО и США. Он также посоветовал министру заняться вопросами, относящимися к происходящему внутри Украины.

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