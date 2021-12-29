Мигранты в России начнут получать патенты с биометрическими данными с 29 декабря

Москва, 29 декабря. Мигранты, приезжающие в Россию для работы, начнут получать патенты, содержащие данные об их отпечатках пальцев и биометрии лица, с 29 декабря 2021 года. Соответствующий приказ был подписан главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.

Документ будет включать в себя фото, ФИО, дату рождения, гражданство, паспорт и профессию. Патент будет представлять собой электронный носитель информации с микросхемой и бесконтактным интерфейсом.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — говорится в приказе.

Мигрантов, находящихся в России незаконно, начнут выдворять из страны 1 января. Организации, которые берут на работу нелегалов, получат денежные штрафы.

По мнению экономиста Георгия Остапковича, подобные меры полностью оправданы. Однако, он отметил, необходимо не допускать «перегибов», передает RT.