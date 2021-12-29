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Актер Габриэль Луна готов вернуться к роли Призрачного гонщика

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 03:55
Шоу-бизнес
Актер Габриэль Луна готов вернуться к роли Призрачного гонщика
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 29 декабря. Американский актер Габриэль Луна готов вновь исполнить роль супергероя Призрачный гонщик, но теперь в рамках кинематографической вселенной Marvel.

Сериал «Агенты Щ.И.Т.» насчитывает семь сезонов и показывался на экранах с 2013 по 2020 год. В ходе четвертого сезона появляется персонаж Робби Рейес, роль которого воплотил Габриэль Луна. Об этом сообщает ScreenRant.

После завершения шоу в Сети появились слухи, что стриминговый сервис Hulu снимет отдельное шоу о супергерое. Однако в результате разработан был только один сезон сериала «Хелстром».

Компания Marvel Studios ранее доверяла телевизионные проекты другим компаниям, но после создания стримингового сервиса Disney+ она сама стала снимать многосерийные проекты. Это привело к закрытию ряда сериалов от Netflix («Сорвиголова», «Каратель», «Джессика Джонс» и др. — Прим. ред.) и других площадок.

Однако в последних проектах персонажи из прошлых шоу вновь появились на экранах, но уже в рамках киновселенной Marvel. Это спровоцировало слухи о том, что Луна вновь сыграет Призрачного гонщика. Он ответил на эту идею через свой аккаунт в Twitter.

«Будьте готовы, чтобы вам не пришлось готовиться», — отметил Габриэль.

Ранее стало известно, что сериалы, созданные студией Marvel Studios, оказались в списке самых скачиваемых проектов 2021 года. Лидерство осталось за шоу режиссера Мэтта Шекмана «Ванда/Вижн».

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