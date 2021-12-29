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Военный эксперт Коновалов заявил о неспособности Киева обеспечить ВСУ современным оружием

Армия
Военный эксперт Коновалов заявил о неспособности Киева обеспечить ВСУ современным оружием
conjuncture.ru  /  Центр стратегической конъюнктуры

Москва, 29 декабря. Украинская армия не сможет обеспечить себя современным оружием при любом раскладе. Об этом сообщил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Он заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить ВСУ хотя бы теми видами вооружений, которые производились в стране в период СССР. Кроме того, по словам Коновалова, США и Великобритания поставляют им старое оружие, при этом ни Вашингтон, ни Лондон не собираются дать Киеву возможность приобрести у них современное.

Эксперт также отметил, что украинская армия находится в странном положении.

«Характер украинской армии — он достаточно удивительный. Украинская армия не является наследницей Советской Армии, но в то же время она не стала и западной армией. Украинцы застряли в той ситуации, которая не похожа ни на советскую, ни на новую российскую, ни на западную – она никакая», — полагает Коновалов.

Ранее украинское госпредприятие «Антонов» представило первый серийный самолет Ан-178, предназначенный для проведения летных сертификационных испытаний.

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украина всу военный эксперт коновалов
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