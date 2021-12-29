Военный эксперт Коновалов заявил о неспособности Киева обеспечить ВСУ современным оружием

Москва, 29 декабря. Украинская армия не сможет обеспечить себя современным оружием при любом раскладе. Об этом сообщил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Он заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить ВСУ хотя бы теми видами вооружений, которые производились в стране в период СССР. Кроме того, по словам Коновалова, США и Великобритания поставляют им старое оружие, при этом ни Вашингтон, ни Лондон не собираются дать Киеву возможность приобрести у них современное.

Эксперт также отметил, что украинская армия находится в странном положении.

«Характер украинской армии — он достаточно удивительный. Украинская армия не является наследницей Советской Армии, но в то же время она не стала и западной армией. Украинцы застряли в той ситуации, которая не похожа ни на советскую, ни на новую российскую, ни на западную – она никакая», — полагает Коновалов.

Ранее украинское госпредприятие «Антонов» представило первый серийный самолет Ан-178, предназначенный для проведения летных сертификационных испытаний.