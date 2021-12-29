Роспотребнадзор: омикрон-штамм может быстрее поражать бронхи и легкие

Москва, 29 декабря. Основные симптомы омикрон-штамма схожи с сезонным ОРВИ, но он может быстрее поражать бронхи и легкие, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Чаще всего пациенты жалуются на повышение температуры до 38°С, а иногда — и выше, ломоту в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле. Также пропадает аппетит и начинается сильный кашель, рассказала специалист в беседе с ТАСС.

«В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном", сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения», — отметила она.

Кроме того, дети при заражении новым штаммом могут покрыться кожной сыпью. Такая клиническая картина доказывает, что к этой новой вариации нужно относиться не менее серьезно, чем к предыдущим штаммам коронавирусной инфекции, заключила эксперт.

Известно, что «Омикрон» распространяется очень быстро. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.