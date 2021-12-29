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Юрист Хантимиров предупредил о риске тюрьмы из-за взлома соседского Wi-Fi

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 03:22
Общество
Юрист Хантимиров предупредил о риске тюрьмы из-за взлома соседского Wi-Fi
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Незаконное подключение к соседской сети Wi-Fi грозит уголовным наказанием с лишением свободы сроком до четырех лет, заявил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Речь идет о случаях, когда для взлома Wi-Fi был использован компьютерный вирус или другое вредоносное программное обеспечение, из-за которого на соседском компьютере уничтожена, модифицирована или скопирована какая-либо информация. Относится к этому и взлом, в результате которого произошла поломка техники, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

«Не исключается тюремное заключение, если в результате вредоносного ПО будет осуществлен доступ к документам или платежным средствам потерпевшего», — предупредил юрист.

На деле чаще все ограничивается штрафом или принудительными работами. Суд может привлечь к ответственности по статьям 272 и 273 УК РФ, заключил специалист.

Недавно туриста из Японии приятно удивили распространенность бесплатного Wi-Fi и низкие цены на интернет и сотовую связь в России. Впечатлениями он поделился в сервисе Yahoo News Japan.

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