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Что смотреть в кинотеатрах в январе 2022 года

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 03:03
Шоу-бизнес
Что смотреть в кинотеатрах в январе 2022 года
pixabay.com

Москва, 29 декабря. В начале 2022 года киностудии представят зрителям сразу несколько своих проектов. Среди них нашлось место и супергероике, и известным хоррорам.

Несмотря на коронавирусную пандемию, киносети продолжают работать, хоть и с ограничениями. Уже во время новогодних каникул любители кино смогут ознакомиться с российской фантастикой. Компания KD Studios 6 января выпустит киноленту «Звездный разум», в которой ученый Стивен Росс ради спасения человечества попытается создать дом для людей на другой планете.

В этот же день стартует прокат новогодней комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. По сюжету мужчина и женщина уговаривают своих любимых принять участие в необычном эксперименте, а именно обменяться партнерами для разжигания искры в отношениях. Что из этого вышло — зрители узнают в кинотеатрах.

Посмотреть россияне смогут не только отечественные, но и голливудские фильмы. Уже 13 января Disney запускает в РФ прокат приквела «King’s Man: Начало». Кинолента расскажет об истории уже известной шпионской организации.

Параллельно Paramount Pictures представит на больших экранах четвертую часть известного хоррора «Крик». Это прямое продолжение кинофраншизы, в котором все главные герои вернутся к своим ролям.

Universal Pictures 14 января выпустит шпионский фильм «Код 355», в котором агент ЦРУ ради восстановления секретного оружия объединится с представителями аналогичных служб других стран. В главных ролях Джессика Честейн, Пенелопа Круз и Себастиан Стэн.

Что смотреть в кинотеатрах в январе 2022 года
Кадр из фильма «Аллея кошмаров» /

Компания Disney, помимо «King’s Man: Начало», презентует «Аллею кошмаров» от режиссера Гильермо Дель Торо. Брэдли Купер в роли мошенника Стэна Карлайла объединится с женщиной-психиатром, которую на экранах воплотила Кейт Бланшетт. Прокат стартует 20 января.

Последним из громких январских релизов является кинокомикс «Морбиус» от студии Sony. По сюжету ученый пытается найти лекарство от своей болезни, и находит его в крови летучих мышей. Он решается на рискованный эксперимент, но все идет совсем не по плану. Фильм можно будет посмотреть в России с 27 января.

Ранее стало известно, что комедия «Не смотрите наверх», главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, возглавила российский топ-10 самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix.

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