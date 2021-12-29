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Forbes: Павел Дуров разбогател почти на 14 млрд долларов в 2021 году
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Forbes: Павел Дуров разбогател почти на 14 млрд долларов в 2021 году

Общество
Forbes: Павел Дуров разбогател почти на 14 млрд долларов в 2021 году
instagram.com  /  @durov

Москва, 29 декабря. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг наиболее разбогатевших в уходящем году российских миллиардеров.

Состояние Дурова в 2021 году выросло на 13,81 млрд долларов, достигнув размера 17,24 млрд долларов, сообщает журнал Forbes. В целом наиболее успешные участники российского списка Forbes разбогатели в уходящем году на 101,39 млрд долларов. Их состояния росли за счет взрывного роста интернет-торговли, проблем Meta (Facebook), взлетевших цен на газ и нефть и рекордной рентабельности в металлургии, отмечает издание.

В конце ноября сообщалось, что Дуров получил французское гражданство. Соответствующий указ был подписан 23 августа 2021 года. Помимо российского гражданства, Павел Дуров имеет паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в восточной части Карибского моря.

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