Леонков о фильме «Гранит»: полезен для воспитания патриотизма

Москва, 29 декабря. Фильм «Гранит» даст зрителям возможность больше узнать о современных героях России, отстаивающих интересы страны на геополитической арене. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

«Новая трилогия про российских героев полезна для воспитания патриотизма. Если посмотреть историю кинематографа, то можно сделать вывод, что в целом большая часть военных фильмов носит воспитательный характер. Как советские, так и современные. Все эти картины способствовали подъему духа, потому что демонстрировали подвиги людей.



Был период псевдоисторических фильмов, где от правды ничего нет. Однако новые картины перевернули неудачную страницу. Понятно, что там добавлены художественные моменты. Но они хорошо воспринимаются молодыми поколениями», — заявил Леонков в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

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Спикер отметил, что «Турист», «Солнцепек» и «Гранит» играют важную роль в современном мире, так как помогают в разоблачении вбросов западных СМИ. По словам Леонкова, отечественные боевики рассказывают правду о событиях, происходящих в неспокойных африканских странах:

«У молодежи должны быть свои герои. Это не документальные фильмы, но они сняты очень близко к тем событиям, которые реально происходили. Более того, они демонстрирую то, что обычно остается за кадром. Очень много легенд ходит про «ЧВК Вагнера», которыми весь мир стращают.



Но в реальности существуют российские специалисты, которые занимаются обучением национальных армий и не участвуют напрямую в боевых действиях. Киноусловности допустимы, для зрелищности. Но правда в том, что наши занимаются тренировками и консультативной поддержкой».

Военный эксперт отметил высокое качество работы съемочной группы. По мнению Леонкова, производство «в полях» выгодно отличает «Гранит» на фоне западных боевиков, снятых с помощью хромакея:

«Снято очень хорошо и похоже на правду. Не вызывает лишних вопросов. Нет ничего, что бросается в глаза и выбивается из картины. И, что главное, не растянуто: все емко и информативно. Живая съемка выгодно отличает отечественные фильмы от западных аналогов. Боевики, которые идут из Голливуда, сняты в зеленых павильонах. Выглядит реалистично, быть может, но пусто. Когда с них выходишь, даже сюжет не вспомнишь. Там нет личностей, только функции, которая называется каким-то "Суперменом". У нас же показывают характер. Это фильмы о людях и для людей, они гораздо человечнее, чем западные ленты. Проработано все, вплоть до мотивации антагонистов».

Леонков отметил, что «Турист», «Солнцепек» и «Гранит» необходимо демонстрировать как можно большему количеству людей. Собеседник ФАН подчеркнул, что россияне должны знать героев, отстаивающих интересы страны во всем мире.

«Их можно пересматривать, потому что они живее и искреннее. У них высокие рейтинги, большое количество положительных отзывов. Они выстроены так, что тебе хочется еще раз посмотреть: вдруг какую-то деталь упустил. У нас славная история, и надо ее рассказывать. «Турист», «Солнцепек» и «Гранит» показывают, как надо снимать отечественное кино. Очень хорошо смотрится. Можно назвать их образцом. Более того, тот же «Турист» смотрят по всему миру. Это показатель успеха.



«Гранит» полезен в просветительских целях. Он рассказывает о героях поколения, которые совершают подвиги на геополитической арене. Люди должны знать, чем занимаются их соотечественники за рубежом. Родина должна знать своих героев», — заключил Леонков.

Премьера отечественного боевика состоялась 28 декабря в 23:00 на телеканале НТВ. Фильм рассказывает о деятельности отечественных специалистов в Мозамбике. Главным героем киноленты стал российский инструктор с позывным «Гранит».

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.