Актриса Бетти Уайт поделилась секретом долголетия перед своим столетием

Лос-Анджелес, 29 декабря. Голливудская актриса Бетти Уайт 17 января отметит свое столетие. Она рассказала о своих привычках, которые помогли ей сохранить здоровье.

Звезда фильмов «Предложение» и «Снова ты» объяснила, какие продукты она употребляет. Об этом пишет журнал People.

«Я стараюсь избегать всего зеленого. Я думаю, это работает», — отметила актриса.

Она добавила, что от рождения является самоуверенной оптимисткой. Это помогает ей сохранять позитивный взгляд на жизнь.

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«Я получила это от своей мамы, и это никогда не менялось. Я всегда нахожу позитив. Мне так повезло, что я в таком добром здравии и чувствую себя так хорошо в этом возрасте. Это удивительно», — подчеркнула Уайт.

Актриса играла в кино на протяжении 75 лет. Сейчас женщина ведет обычную жизнь в Лос-Анджелесе. Она любит разгадывать кроссворды и играть в карты. Также ей нравится смотреть документальные фильмы о животных и заниматься спортом. Особенно Уайт нравится гольф.

Ранее актер Питер Динклидж заявил, что никто из зрителей так и не понял задумку сериала «Игра престолов». Он добавил, что у зрителей и создателей совершенно разные взгляды на сериал. Каждый имеет свое видение развития сюжета.