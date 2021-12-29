Суконкин: фильм «Гранит» рассказывает о российской воле и решимости

Москва, 29 декабря. Российский боевик «Гранит» наглядно демонстрирует, как отечественные инструкторы восстанавливают мир во всех уголках земного шара, считает военный обозреватель Алексей Суконкин.

«Новый фильм «Гранит», стал неким продолжением вышедших на экраны трилогии «Шугалей», а также фильмов «Турист» и «Солнцепек». Логически все фильмы объединены действиями добровольцев на Донбассе и военных инструкторов в Африке. Однако, в отличие от остальных фильмов, в «Граните» очень ярко высвечивается отсыл к Советскому Союзу, к тому времени, когда советские военные специалисты занимались обучением военнослужащих ряда иностранных государств. Когда интересы великой страны простирались едва ли не по всему миру», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Суконкин считает, что режиссеры «Гранита» смогли достоверно рассказать о событиях, происходивших в Мозамбике. Отечественные инструкторы, послужившие прототипами героев боевика, занимались подготовкой личного состава национальной армии:

«По сценарию фильма группа российских инструкторов направлена в Мозамбик, где по предложению правительства, им предстоит заняться обучением местных военных и правоохранителей, испытывающих жесткое давление со стороны радикальных группировок, действующих в стране под флагом ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). В то время, о котором повествует картина, в Мозамбике шла кампания по выборам президента, и страна остро нуждалась в поддержании режима общественной безопасности. Российские специалисты, приступившие к обучению и тренировкам местных военных, оказались вовлечены в борьбу с бандами, третирующими мирное население».

wikipedia.org / Cpl. Scott Schmidt

По мнению обозревателя, фильм смог рассказать интересную историю главного героя, и за ее развитием интересно наблюдать. Суконкин подчеркнул, что «Гранит» наглядно демонстрирует саму суть российского мужчины, готового пойти на все, чтобы выполнить свой долг.

«Гранит» — это не выдуманный герой, а реальный человек, который всем своим существованием ежедневно показывал стремление к справедливости. Встав на защиту мирного населения, он сознательно выбрал свой жизненный путь. Авторам фильма, на мой взгляд, удалось раскрыть смысл жизни таких героев: «для русских идея — важнее денег» — звучат в фильме очень правильные слова. О чем фильм? Думаю, что фильм «Гранит» о воле и решительности, без которых невозможно совершить настоящий Поступок. «Ты сможешь победить врага только тогда, когда победишь свой собственный страх», — говорит герой фильма. А еще картина продолжает утверждать простую, но вполне ясную истину: куда бы не пришли русские, они везде смогут задушить войну, навести порядок и воцарить мир», — заключил Суконкин.

Премьера фильма «Гранит» состоялась на телеканале НТВ 28 декабря в 23:20. Боевик рассказывает историю российских инструкторов, которые работали в Мозамбике. Главный герой имеет позывной аналогичный названию киноновинки.

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд.

1 Организация запрещена на территории РФ.