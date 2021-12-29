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Республиканцы обвинили Байдена в лицемерии из-за провала его антиковидной кампании

Политика
Республиканцы обвинили Байдена в лицемерии из-за провала его антиковидной кампании
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 29 декабря. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за борьбу с коронавирусом несут штаты, хотя ранее обещал, что сам справится с пандемией. Речь главы государства вызвала массу критики среди политиков.

Пресс-секретарь губернатора штата Флорида Кристина Пушоу публиковала на своей странице в Twitter видео, состоящее из нарезок с выступлениями Байдена, на которых он говорил о личном противостоянии с распространением COVID-19. Об этом пишет Fox News.

Схожую публикацию сделала Республиканская партия США. Она написала пост в Twitter, в котором призывает главу Белого дома изменить свои обещания.

«Джо Байден заявил, что он победит вирус. Теперь, год спустя, когда ему это не удалось, он говорит, что федерального решения проблемы с COVID-19 не существует. Джо Байден — лицемер», — говорится в заявлении.

Республиканцы обвинили Байдена в лицемерии из-за провала его антиковидной кампании
Федеральное агентство новостей /

Свое мнение высказал и сенатор Том Коттон. По его мнению, президент оправдывается, чтобы не чувствовать себя виноватым за неудачи собственной администрации.

«Когда Джо Байден говорит, что федерального решения не существует, он пытается избежать обвинений в своей некомпетентности. Если он действительно верит в это, он должен отменить свои неконституционные федеральные мандаты», — подчеркнул политик.

Ранее политический обозреватель Чак Девор заявил, что Байден и его администрация могут спровоцировать военный конфликт с Россией и Китаем. К подобному исходу, по его словам, может привести медлительная реакция американского президента и его администрации на глобальные вызовы.

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сша байден коронавирус COVID-19
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