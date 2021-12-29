ПФР: многодетные мамы могут рассчитывать на досрочную пенсию

Москва, 29 декабря. Многодетные матери имеют право на дополнительные пенсионные льготы. Какие именно, напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

По словам ведомства, при наличии трех или четырех детей женщина имеет право на досрочную пенсию в 57 лет. Если многодетная мать воспитала до восьми лет пять детей, то планка опускается до 50 лет.

При этом для выхода на пенсию должно быть соблюдено также одно условие: страховой стаж в 15 лет. Период ухода за детьми также включается в этот срок, передает агентство «Прайм».

В стаж также предлагалось включить период декретного отпуска. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, поддержала его омбудсмен Ирина Волынец.

Ранее она также предлагала еще одну меру поддержки российских семей. По мнению Волынец, родителей необходимо наделить правом на использование маткапитала для дорогостоящего лечения детей, передает RT.