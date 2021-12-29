Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 02:39
02:26
Весь мир
Суконкин: фильм «Гранит» рассказывает о российской воле и решимости
02:25
Общество
Диетолог Мелехина посоветовала отказаться от майонеза при обострении гастрита
02:12
Общество
Минздрав посоветовал планировать беременность спустя 28 дней после прививки от COVID-19
02:00
Общество
Крым стал одним из самых популярных направлений для празднования Нового года
01:55
Политика
Республиканцы обвинили Байдена в лицемерии из-за провала его антиковидной кампании
01:42
Экономика
ПФР: многодетные мамы могут рассчитывать на досрочную пенсию
01:24
Общество
Аналитик Биезбардис посоветовал не спешить забирать пенсионные накопления
01:19
Политика
Порошенко заявил о ненависти в его адрес со стороны Зеленского
01:04
Общество
«Создается новая вселенная»: продюсер Кен о премьере фильма «Гранит»
00:55
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в реанимации на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ПФР: многодетные мамы могут рассчитывать на досрочную пенсию

Экономика
ПФР: многодетные мамы могут рассчитывать на досрочную пенсию
pixabay.com  /  Manfred Antranias Zimmer

Москва, 29 декабря. Многодетные матери имеют право на дополнительные пенсионные льготы. Какие именно, напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

По словам ведомства, при наличии трех или четырех детей женщина имеет право на досрочную пенсию в 57 лет. Если многодетная мать воспитала до восьми лет пять детей, то планка опускается до 50 лет.

При этом для выхода на пенсию должно быть соблюдено также одно условие: страховой стаж в 15 лет. Период ухода за детьми также включается в этот срок, передает агентство «Прайм».

В стаж также предлагалось включить период декретного отпуска. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, поддержала его омбудсмен Ирина Волынец.

Ранее она также предлагала еще одну меру поддержки российских семей. По мнению Волынец, родителей необходимо наделить правом на использование маткапитала для дорогостоящего лечения детей, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ПФР: многодетные мамы могут рассчитывать на досрочную пенсию
пенсия пфр многодетная мать досрочная пенсия
Комментировать