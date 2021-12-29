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Аналитик Биезбардис посоветовал не спешить забирать пенсионные накопления

Общество
Аналитик Биезбардис посоветовал не спешить забирать пенсионные накопления
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 декабря. Обратиться за накопительной пенсией можно после достижения «старого» пенсионного возраста, который составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, напомнил аналитик НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

Специалист отметил, что накопления можно получить единовременно или в формате ежемесячных выплат. Накопительная (пожизненная) пенсия назначается в тех случаях, когда ежемесячная выплата превышает 5% от суммы накопительной и страховой пенсий, сообщил агентству «Прайм» Биезбардис.

Из взносов программы государственного софинансирования, средств маткапитала и инвестдохода, полученного на эти средства, обычно назначают срочную пенсионную выплату. Срок выплат, как правило, не бывает меньше десяти лет, уточнил аналитик. Эти деньги по заявлению можно учесть для расчета единовременной выплаты или накопительной пенсии.

«Возможно, есть смысл отложить получение денег либо скомбинировать выплаты: основную часть сбережений получить единовременно или в рамках накопительной (пожизненной) пенсии, а остальное — в течение десяти лет», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что январские пенсии в декабре получат те, кому выдают их в начале месяца до 10 числа. Таким образом некоторые пенсионеры смогут в конце года получить сразу две выплаты — за декабрь и январь, причем уже с индексацией.

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