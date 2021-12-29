Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 02:38
02:26
Весь мир
Суконкин: фильм «Гранит» рассказывает о российской воле и решимости
02:25
Общество
Диетолог Мелехина посоветовала отказаться от майонеза при обострении гастрита
02:12
Общество
Минздрав посоветовал планировать беременность спустя 28 дней после прививки от COVID-19
02:00
Общество
Крым стал одним из самых популярных направлений для празднования Нового года
01:55
Политика
Республиканцы обвинили Байдена в лицемерии из-за провала его антиковидной кампании
01:42
Экономика
ПФР: многодетные мамы могут рассчитывать на досрочную пенсию
01:24
Общество
Аналитик Биезбардис посоветовал не спешить забирать пенсионные накопления
01:19
Политика
Порошенко заявил о ненависти в его адрес со стороны Зеленского
01:04
Общество
«Создается новая вселенная»: продюсер Кен о премьере фильма «Гранит»
00:55
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в реанимации на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Порошенко заявил о ненависти в его адрес со стороны Зеленского

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 01:19
Политика
Порошенко заявил о ненависти в его адрес со стороны Зеленского
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 29 декабря. Бывший украинский лидер Петр Порошенко считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский боится его и ненавидит.

Зеленский никак не препятствует планам Порошенко. Об этом экс-глава государства заявил украинскому «5 каналу».

«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года», — сказал Порошенко.

Он назвал переворотом то, что президент Украины объявил на день ФСБ подозрению Порошенко, который пять лет боролся с якобы «российской агрессией». Такой шаг Зеленского экс-глава Украины назвал «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него. В то же время он отметил, что не готов возвращаться на Украину раньше запланированного срока, передает «Взгляд».

Также генпрокуратура Украины приняла заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского. Соратница экс-президента Украины Ирина Геращенко сообщила, что госизмена нынешнего лидера и его команды заключается в финансировании террористических организаций, вовлечении страны в энергетический кризис и возобновлении зависимости от поставок электричества и топлива из России и Белоруссии

Вернуться назад
Все новости / Политика / Порошенко заявил о ненависти в его адрес со стороны Зеленского
порошенко зеленский госизмена
Комментировать