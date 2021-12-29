Порошенко заявил о ненависти в его адрес со стороны Зеленского

Киев, 29 декабря. Бывший украинский лидер Петр Порошенко считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский боится его и ненавидит.

Зеленский никак не препятствует планам Порошенко. Об этом экс-глава государства заявил украинскому «5 каналу».

«Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года», — сказал Порошенко.

Он назвал переворотом то, что президент Украины объявил на день ФСБ подозрению Порошенко, который пять лет боролся с якобы «российской агрессией». Такой шаг Зеленского экс-глава Украины назвал «подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него. В то же время он отметил, что не готов возвращаться на Украину раньше запланированного срока, передает «Взгляд».

Также генпрокуратура Украины приняла заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского. Соратница экс-президента Украины Ирина Геращенко сообщила, что госизмена нынешнего лидера и его команды заключается в финансировании террористических организаций, вовлечении страны в энергетический кризис и возобновлении зависимости от поставок электричества и топлива из России и Белоруссии