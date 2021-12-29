Два человека погибли при взрыве в реанимации на Украине

Киев, 29 декабря. Взрыв произошел в реанимационном отделении украинской больницы. Инцидент случился в Косовской центральной районной больнице Ивано-Франковской области.

По информации украинского министерства здравоохранения, два человека стали жертвами происшествия. В данный момент устанавливаются обстоятельства и детали инцидента. На месте происшествия работают восемь бригад скорой помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Взрыв газового баллона ранее случился на территории Дзержинска. В результате инцидента один человек пострадал. Происшествие случилось в одноэтажном шестиквартирном жилом здании.