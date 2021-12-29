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Российско-кубинская обсерватория начала работать в Гаване

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 00:49
Общество
Российско-кубинская обсерватория начала работать в Гаване
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Москва, 29 декабря. Обзорный телескоп с широким полем зрения, позволяющий наблюдать, выслеживать и исследовать космический мусор, астероиды и кометы в Солнечной системе, начал работу в Гаване.

Российско-кубинская обсерватория возводилась пять лет. В проект вложено 25 миллионов рублей в результате сотрудничества между кубинским Институтом геофизики и астрономии и Институтом астрономии РАН, передают «Известия».

Удаленный центр управления роботизированной обсерваторией располагается в Москве, в ИНАСАН. В обсерватории пока только один телескоп, это устройство с рекордным полем зрения, которое позволяет осуществлять наземную оптическую поддержку научных исследовательских проектов в космосе.

Недавно ракета-носитель Ariane 5 с телескопом нового поколения James Webb благополучно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. По данным NASA, ракета транспортирует на космическую орбиту мощнейший среди имеющихся в мире инфракрасный телескоп. Специалисты надеются, что смогут получить первые данные с устройства уже через шесть месяцев.

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