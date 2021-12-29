АКИТ выступила против внесудебной блокировки сайтов с БАДами

Москва, 29 декабря. Российские бизнесмены раскритиковали законопроект о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих в Сети несертифицированные БАДы, следует из письма АКИТ и АКОРТ, направленного председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В законопроекте, целью которого является ограничение онлайн-продажи незарегистрированных в России БАДов, вместо биологически активных добавок использован другой термин — «пищевые продукты, которые не получили оценку соответствия техрегламентам о безопасности и запрещены к обороту», передают «Известия».

Специалисты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что противоречивая формулировка может быть трактована как запрет на продажу продуктов, не прошедших оценку соответствия, потому что они сами по себе вне регулирования. Это касается рыбы и мяса. По их словам в первую очередь пострадают потребители.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов перечислил сферы бизнеса, которые оказались успешными по итогам 2021 года. В их число входит отрасль, связанная с цифровыми технологиями.