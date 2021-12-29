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Депутат ГД Луговой попросил проверить НКО на получение денег от Великобритании

Политика
Депутат ГД Луговой попросил проверить НКО на получение денег от Великобритании
aklugovoy.ru

Москва, 29 декабря. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой попросил Минюст проверить информацию о финансировании российских НКО форин-офисом (МИД) Великобритании.

Соответствующий запрос парламентарий направил министру Константину Чуйченко. В Минюсте пока не получили запрос депутата. В послании Луговой сообщает, что средства выделены организациям, работающим в 17 городах России. Деньги направлены на 34 проекта.

«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью», — цитирует запрос газета «Известия».

По данным Лугового, организациям из 17 регионов России на 34 проекта выделено более миллиарда рублей до 2023 года. Кроме того, 81 млн рублей направлен на стипендиальную программу Chevening.

Ранее комиссия Совета Федерации по невмешательству во внутренние дела России допустила внесение поправок в закон об иноагентах. Он может быть доработан по результатам анализа правоприменительной практики, отметили представители комиссии.

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великобритания нко луговой
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