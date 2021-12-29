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Балтийский флот усилят самолетами Су-30СМ2 в следующем году

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 00:37
Армия
Балтийский флот усилят самолетами Су-30СМ2 в следующем году
wikipedia.org

Москва, 29 декабря. Балтийский флот России приступил к подготовке первых экипажей и авиационных расчетов новейших боевых летательных аппаратов Су-30СМ2. Данное обновление значительно усилит оборону Калининграда, сообщил военный историк Дмитрий Болтенков.

Укрепление воздушной компоненты Балтийского флота является необходимостью на фоне значительно возросшей военной активности сил НАТО в регионе. По словам Болтенкова, этот полк является одной из наиболее известных частей морской авиации России, способной бороться как с корабельными, так и с наземными целями. Однако на сегодняшний день авиация, прикрывающая Калининград, нуждается в обновлении, рассказал историк «Известиям».

«Сегодня в парке 4-го штурмового авиаполка стоят базовые Су-30СМ и довольно устаревшие Су-24. Последние давно пора менять, а Су-30СМ необходима модернизация до версии 2», — рассказал Болтенков.

Помимо этого, в скором времени новейшая боевая машина пехоты Б-19 завершит испытания и заступит на боевое дежурство в армию России. Ее огневая мощь значительно превосходит БМП-2 и БМП-3 и не имеет конкурентов среди других стран.

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