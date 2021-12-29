РКН готов дать иностранным IT-компаниям время на «приземление»

Москва, 29 декабря. Роскомнадзор готов предоставить время для подготовки к выполнению требований закона о «приземлении» зарубежным IT-компаниям, которые ведут беседу с ведомством.

В рамках новых норм предусмотрено открытие на территории России «офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами» правительства. Они вступают в силу с 1 января. При этом еще ни один иностранный digital-сервис не зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН, как прописано в законе, а также не завел специальную форму для связи с пользователями из России.

Мер ограничения для нарушителей в арсенале Роскомнадзора достаточное количество. Речь идет от ограничений платежей в отношении компании или запрета на трансграничную транспортировку личной информации до блокировки, передают «Известия».

Роскомнадзор ранее внес американский Netflix в перечень аудиовизуальных сервисов. ООО «Развлекательный онлайн-сервис», который выступает оператором ресурса в России, выполнил все условия для этого.