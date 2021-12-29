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Ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать в России в 2022 году

Общество
Ипотека и потребкредиты для непривитых могут подорожать в России в 2022 году
pixabay.com

Москва, 29 декабря. Стоимость ипотечных кредитов для не имеющих справки о прохождении вакцинации от коронавируса россиян может заметно вырасти в 2022 году.

Кредитные организации могут снижать или повышать ставку для клиента в зависимости от его согласия застраховать жизнь и здоровье на период обслуживания кредитных обязательств. Зачастую опцию оформления займа с покупкой страховки предлагают сами кредитные организации. Они обязаны предоставить и альтернативный вариант, но имеют право поднять процентную ставку. В обоих случаях расходы заемщиков в среднем сопоставимые, отмечают в Банке России.

Страховые компании при заключении договора с потенциальным заемщиком проводят андеррайтинг, в том числе медицинский. Часто это сводится к заполнению декларации о здоровье с указанием наличия критических заболеваний. Представитель Ассоциации банков России Алексей Войлуков в комментарии газете «Известия» сообщил, что для страховых компаний существенными могут оказаться даже 2-3% смертельных исходов COVID-19.

«Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — отметил он.

Ранее аналитики рейтингового агентства АКРА пришли к выводу, что ипотечное кредитование в России имеет значительный потенциал, и в 2022 году рост составит 20%. Эксперты не исключают, что в стране сохранятся льготные государственные программы.

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ипотека кредиты вакцинация
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