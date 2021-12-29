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Психолог Бурьевая: агрессия ребенка может указывать на рукоприкладство в детсаду

Общество
Психолог Бурьевая: агрессия ребенка может указывать на рукоприкладство в детсаду
vk.com  /  Пермь Первая

Москва, 29 декабря. Нередки случаи, когда воспитатели в детсадах поднимают на подопечных руку. Такое обращение может вызвать у ребенка серьезные проблемы с психическим здоровьем, заявила детский психолог Елена Бурьевая.

Изменившееся поведение подскажет внимательному родителю, что в саду есть какие-то проблемы. Также следует узнать, как воспитатель называет малышей, какие слова запомнились ребенку, какие меры наказания применяются в группе, сказала специалист в беседе с «Известиями».

«В случае проявления к нему насилия ребенок станет капризнее, более нервным, могут начаться ночной энурез, плохой сон, могут появиться новые страхи, возрастает агрессия», — перечислила специалист.

Последствия рукоприкладства могут приобретать огромные масштабы. В будущем ребенок может не захотеть строить отношения с противоположным полом, или же они будут деструктивными. Физическое насилие может привести к ненависти к своему телу и самоповреждению, к нестабильному психоэмоциональному состоянию, паническим атакам, неврозам, неуверенности в себе, заниженной самооценке и к другим последствиям, заключила эксперт.

Недавно в частном детском саду решили воспроизвести события 1986 года, которые разыгрались в Алмате после назначения первым секретарем ЦК компартии Казахстана Геннадия Колбина. Дети разыграли сценку расстрела солдатами студента.

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детский сад побои рукоприкладство
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