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Сдающееся туристам жилье начнет облагаться налогом в России с 2022 года
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Сдающееся туристам жилье начнет облагаться налогом в России с 2022 года

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 00:26
Экономика
Сдающееся туристам жилье начнет облагаться налогом в России с 2022 года
pixabay.com  /  keresi72

Москва, 29 декабря. Арендодателей, сдающих квартиры туристам, обяжут платить налоги. Эту категорию россиян поставят на учет. ФАС поддержала данную инициативу.

Закон о создании единого федерального реестра такого жилья могут принять уже весной. Подробнее о законопроекте говорится в письме службы в «Опору России», которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, передают «Известия».

Согласно законопроекту, собственники жилья, сдающие его туристам, получат индивидуальный регистрационный номер, который занесут в единый федеральный реестр. Этот номер необходимо указывать во всех объявлениях. Арендодателей обяжут платить налог в размере четырех процентов.

ФАС поддержала идею введения понятия «туристического жилья». Однако отметила, что необходимо учесть недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду, чтобы она не попала в определение «туристического жилья». Кроме того, необходимо заранее определить правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья.

Ранее депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам новогодние поездки за границу. Развивать внутренний туризм в России стоит и «радикальными» методами, считает он.

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