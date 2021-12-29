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Вице-премьер Новак назвал причины газового кризиса в странах Европы

Экономика
Вице-премьер Новак назвал причины газового кризиса в странах Европы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 декабря. Одними из главных причин образования газового кризиса в странах Европейского союза являются отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль, а также от долгосрочных контрактов в пользу спота. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Ранее спотовая стоимость голубого топлива в Европе достигла исторического максимума, перейдя отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа, тогда как ранее этот показатель не превышал 300-400 долларов. По словам Новака, Европейская комиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных инвестиций в отрасль в пользу спотовых контрактов, не понимая, что произойдет на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе, передает РБК.

«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — объяснил Новак.

Повышение цен на голубое топливо в Европе достигло такого уровня, что оно способно вернуть экономическое положение Великобритании к показателям 2008 года. Как отметили авторы The Telegraph, энергетический рынок страны обречен на фиаско.

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новак вице-премьер цены на газ газовый кризис газовое топливо
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