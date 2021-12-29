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Новое регулирование по ОСАГО может увеличить стоимость полиса до 60%

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 00:21
Экономика
Новое регулирование по ОСАГО может увеличить стоимость полиса до 60%
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 29 декабря. Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета по ОСАГО способны увеличить стоимость полиса до 60% для ряда потребителей. Соответствующей информацией поделился глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

В течение последних четырех лет цена на ОСАГО сохранялась на показателях от 5,2 до 5,3 тыс. рублей. Участники рынка и Центробанк поддержали предложение Минфина. Законопроект может появиться в первом квартале следующего года, а инициативу Банка России по расширению тарифов должны принять в течение ближайшего будущего.

При этом Юргенс подчеркнул, что в 2022 году ждет рост рынка страхования на уровень от пяти до восьми процентов, активного развития хэджирования экорисков и киберрисков, выхода на торговые площадки и появления упрощенных продуктов по инвестиционному страхованию для неквалифицированных вкладчиков. Глава ВСС поделился соответствующей информацией во время беседы с изданием «Известия».

Рынок гибких офисов на территории Москвы увеличился почти на 200% в текущем году. В 2021 он составил 77,4 тыс. квадратных метров.

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минфин страхование всс
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