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ЦБ предупредил об ограничениях на выдачу потребительских кредитов для банков

Экономика
ЦБ предупредил об ограничениях на выдачу потребительских кредитов для банков
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 29 декабря. Банк России предупредил кредитные организации об ограничениях на выдачу потребительских кредитов в будущем. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В России с ростом объемов выданных займов растет и размер просрочки по кредитам. Причем около трети имеющих кредиты россиян тратят 80% своих доходов на их погашение.

Центробанк планирует ввести ограничения на необеспеченные потребительские ссуды, на погашение которых у россиян будет уходить более 80% доходов. Кроме того, доля таких займов в кредитных организациях не должна превышать 25%, у микрофинансовых организаций — 35%, передает издание «Известия».

«Нас беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание кредита», — заявила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Банк России планирует пути блокировки инвестиций в криптовалюту.

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