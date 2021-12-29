Украинский посол в США Маркарова заявила о двух вариантах развития отношений с Россией

Вашингтон, 29 декабря. Киев вместе с западными странами рассматривают два варианта развития отношений с Москвой. Одним из них является дипломатическое сдерживание.

Украина вместе с США и Западом в данный момент работают над дипломатическим сдерживанием. Об этом рассказала украинский посол в США Оксана Маркарова в беседе с LB.ua.

«Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — заявила Маркарова.

Западные СМИ вместе с украинскими политиками регулярно обвиняют Россию в якобы наращивании сил вблизи границ с Украиной. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Москва вправе перемещать войска на территории страны на свое усмотрение.

Ранее минобороны Украины обнародовало приказ, согласно которому большинство женщин страны обязаны встать на воинский учет. Вместе с тем в ВСУ представили реформу военных наград, передает «Взгляд».