Лос-Анджелес, 28 декабря. Австралийский знаменитый актер Хью Джекман заразился коронавирусом. Соответствующей информацией артист самостоятельно поделился на личной странице в социальной сети Instagram.

Джекман в своем профиле в соцсети рассказал, что получил положительный результат ПЦР-теста. По словам актера, он признался, чтобы его поклонники узнали эту информацию от него самого. Артист добавил, что у него выражены слабые симптомы. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет возвращения как можно скорее.

«Посылаю лучи любви и желаю счастливого и здорового Нового года», — поделились Джекман.

В следующем году с участием австралийского актера должен выйти фильм «Сын». Режиссером этой картины выступает Флориан Зеллер.

Джекман недавно пережил смерть отца. Крис Джекман скончался 5 сентября текущего года.