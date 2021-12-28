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Более полумиллиона случаев COVID-19 зарегистрировали в США за 27 декабря

Происшествия
Более полумиллиона случаев COVID-19 зарегистрировали в США за 27 декабря
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 декабря. Более 500 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за понедельник, 27 декабря, в США, следует из расчетов издания New York Times.

Эта цифра стала абсолютным рекордом за все время пандемии COVID-19. Вероятнее всего, такой результат включает многие случаи, которые де-факто относятся к рождественским выходным.

Ранее американские авиакомпании Delta и United Airlines отменили сотни рейсов, указывая в качестве причины штамм коронавируса «Омикрон». Источники сообщают, что компания United Airlines отменила 170 рейсов, запланированных на пятницу, 24 декабря, и 90, которые должны были состояться в субботу, 25 декабря. Американцы жалуются на то, что не могут улететь на католическое Рождество.

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