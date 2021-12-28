Премьера фильма о российских инструкторах в Мозамбике началась на НТВ

Москва, 28 декабря. Премьера фильма «Гранит» состоялась на телеканале НТВ. Фильм вышел на телеэкраны во вторник, 28 декабря, в 23.20. Картина рассказывает о событиях в Мозамбике с участием российских инструкторов.

Фильм является идейным продолжением ранее вышедших картин «Турист» и «Солнцепек». Новая лента основана на событиях, произошедших в 2019 году, когда правительство Мозамбика призвало российских инструкторов помочь обезопасить мирное население из-за угрозы, исходящей от боевиков накануне выборов.

По сюжету террористы в Мозамбике в ходе беспредела убивают родителей мальчика Жозе. Ребенок вместе с братом попадает к ним в плен. В это же время в Судане российские инструкторы занимаются обучением бойцов местной армии, но один из них — боец с позывным Гранит — не находит для себя подходящего задания. Вскоре часть инструкторов отправляют Мозамбик, включая героя. Там ему предстоит столкнуться с безалаберностью местной армии и самостоятельно добыть нужные сведения.

Режиссером фильма стал Денис Нейманд. Главные роли исполнили такие актеры как Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов и другие.

ФАН ранее подробно рассказывал, как Мозамбик стал оплотом международного терроризма силами запрещенной в РФ организации ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.