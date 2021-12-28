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Неподкупного вице-губернатора Пензенской области наградили премией в 47 тысяч рублей

Политика
Неподкупного вице-губернатора Пензенской области наградили премией в 47 тысяч рублей
pixabay.com

Пенза, 28 декабря. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградил вице-губернатора Сергея Федотова, отказавшегося от получения взятки в 3 миллиона рублей, премией в размере 47,2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее стало известно, что сотрудница администрации Каменского района лично попыталась передать вице-губернатору Пензенской области взятку. Женщина сделала это, что чиновник поспособствовал ей в получении должности главы администрации района. Однако Федотов от получения незаконного вознаграждения отказался. В связи с этим он был премирован в соответствии с законом Пензенской области.

«Премия в размере 47,2 тыс. рублей перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд"», — говорится в сообщении.

Ранее суд признал бывшего мэра Макаровского района Сахалинской области виновным в получении взятки в размере 1,6 миллиона рублей. Также в присвоении незаконного денежного вознаграждения подозревают мэра Краснодара Андрея Алексеенко, дело передано в центральный аппарат СК России, передает RT.

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пенза премия пензенская область федотов вице-губернатор отказ от взятки
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