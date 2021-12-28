Угрожавшего гранатой дебошира из Москвы арестовали на два месяца

Москва, 28 декабря. Суд заключил под стражу до 26 февраля мужчину, который угрожал в столичном торговом центре предметом, похожим на гранату.

Дебоширу вменяют хулиганство. 47-летний посетитель ТЦ «Метрополис» украл вещи из магазина косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко», а когда его поймали, напугал охранников взрывом и ушел. Пять сотрудников охраны бросились врассыпную. Один даже не воспользовался дверью, а выпрыгнул в окно.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ, передает Федеральное агентство новостей. Сотрудники полиции уже установили личность злоумышленника, который угрожал людям в торговом центре «Метрополис». У гражданина уже не раз были проблемы с законом. 16 лет назад совершил разбой, а спустя год — ограбление. В 2014 году он вновь фигурировал в деле о грабеже.