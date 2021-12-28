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Госдеп подтвердил переговоры России и США по безопасности 10 января

Политика
Госдеп подтвердил переговоры России и США по безопасности 10 января
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 28 декабря. Переговоры России и США пройдут 10 января и будут включать в себя обсуждение обеспокоенностей обеих сторон, подтвердил Государственный департамент Соединенных Штатов.

Через два дня после этого пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а затем встреча представителей ОБСЕ. Ранее AFP со ссылкой на Белый дом информировал, что представители стран обсудят контроль над вооружениями и ситуацию на Украине.

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — сказал агентству представитель американского Совета национальной безопасности.

Перспективу предстоящих переговоров в беседе с гостями политического ток-шоу «60 минут» попытался оценить военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, эта беседа определит дальнейший ход новейшей истории человечества.

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